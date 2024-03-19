Больше 1,6 млрд рублей украл житель Сочи из банка в Санкт-Петербурге

Мужчина получил доступ к чужим индивидуальным сейфовым ячейкам и вынес оттуда валюту и драгоценности на сумму не менее 1 млрд 63 млн 798 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 7 по 15 марта неизвестный незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков Санкт-Петербурга. В настоящее время не установлено, как злоумышленник получил доступ к чужим сейфовым ячейкам, но из них он вынес 800 тыс. долларов США, 500 тыс. евро и драгоценности на 10 млн долларов США. В переводе на рубли сумма составляет около 1 млрд 63 млн 798 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали 17 марта. Им оказался уроженец Сочи и двойным гражданством — РФ и Молдавии. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. Срок ареста — до 15 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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