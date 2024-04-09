Большая змея заползла в детский сад в Краснодарском крае

Случай произошел накануне в дошкольном учреждении в хуторе Непиль Крымского района.

Сотрудники детсада во время уборки заметили, что под батареей находится большая змея. Они не смогли достать ее самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Крымского АСО и отловили змею. Оказалось, что в детский сад заполз полоз. Эта змея не ядовита, поэтому не опасна для человека.

В тот же день спасатели отловили еще одну крупную змею в огороде частного дома в станице Анастасиевской.

Пойманных рептилий выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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