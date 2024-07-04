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Большая змея заползла в частный дом и напугала людей в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshaya-zmeya-zapolzla-v-chastnyj-dom-i-napugala-lyudej-v-novorossijske
Большая змея заползла в частный дом и напугала людей в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Случай произошел накануне на улице Кирова в Восточном районе города-героя.

Большая змея заползла на территорию частного дома и решила остаться там. Жильцы не смогли прогнать «незваную гостью» самостоятельно и обратились за помощью в городскую служба спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они поймали змею, вывезли в лесополосу и отпустили в естественную среду обитания, сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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