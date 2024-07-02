Змея укусила ребенка в Туапсе

Укушенному рептилией 7-летнему ребенку потребовалась помощь медиков.

Мальчик рассказал родителям, что его укусили серая змея. Он был очень напуган, но находился в стабильном состоянии.

Обеспокоенные родители обратились за помощью в службу скорой помощи. Ребенку оказали помощь на месте и доставили в больницу.

По словам специалистов, случаи с укусами змей в Туапсинском районе являются большой редкостью. На территории муниципалитета обитает большое количество змей, однако почти все они неядовиты, пишет газета «Туапсинские вести».

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