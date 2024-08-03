Больницу капитально отремонтируют в станице Медведовской Тимашевского района

Больница, построенная в 1871 году, принимает жителей станицы Медведовской и двух хуторов — Большевик и Ленинского. В общей сложности больница обслуживает более 17,5 тыс. человек.

Главврач Тимашевской центральной районной больницы Ольга Хомякова сообщила, что на время ремонта пациентов будут принимать в зданиях поликлиники и стоматологии, а также в офисе врача общей практики.

В здании больницы заменят кровлю, отремонтируют детское, терапевтическое, хирургическое и гинекологическое отделения. Кроме того, отремонтируют все инженерные коммуникации. Ремонт стартовал в июле, завершить его планируют в 2025 году. Работы ведут по краевой программе развития здравоохранения.

Помимо этого, в Тимашевском районе по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» отремонтировали поликлиники в станице Новокорсунской и поселке Советском, амбулаторию в хуторе Танцура Крамаренко. Работы выполнили в 2021 году. А в 2022 году отремонтировали помещения в Тимашевской ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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