Больница в Мостовском районе получила открытые реанимационные системы для новорожденных

Современное медицинское оборудование для Мостовской ЦРБ приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новое медоборудование необходимо для выхаживания новорожденных в течение длительного времени.

«Эта медтехника нужна для детей с низкой массой тела. Благодаря комфортной температуре и уровню влажности ребенок быстрее восстанавливается», — отметил главврач ЦРБ Константин Степанов.

Открытые реанимационные системы через мониторы и датчики предоставляют данные о состоянии здоровья младенца в реальном времени. Таким образом врачи могут отследить любые изменения в организме ребенка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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