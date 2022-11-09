Больница Красноармейского района получила новое оборудование для диагностики
Медицинское оборудование в Красноармейскую ЦРБ поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Больница получила систему эндоскопической визуализации, оснащенную комплектом для колоноскопии и видеогастроскопии. Она позволяет диагностировать заболевания пищеварительной системы на ранних стадиях.
И.о. главврача Красноармейского центральной районной больницы Андрей Бобров рассказал, что с помощью нового оборудования врачи смогут своевременно диагностировать полипы и злокачественные новообразования, а также находить в ЖКК инородные предметы и источники кровотечения.
В рамках медицинского нацпроекта с начала 2022 года учреждения Кубани получили более 600 единиц оборудования, в том числе флюорографы, аппараты МРТ, рентген-аппараты и маммографы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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