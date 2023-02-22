Больница Кавказского района получила новый цитоскоп
Общество
22.02.2023 15:03
Новое медоборудование для Кавказской центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«С помощью такой процедуры, как цистоскопия, можно получить большой объем информации, недоступной при рентгенологическом и ультразвуковом исследованиях», — рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.
Она добавила, что с помощью нового цитоскопа врачи смогут быстрее ставить диагнозы и расширить способы лечения пациентов.
Кроме того, цитоскоп по нацпроекту получила и Крыловская ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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