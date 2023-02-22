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Больница Кавказского района получила новый цитоскоп

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolnitsa-kavkazskogo-rajona-poluchila-novyj-tsitoskop
Больница Кавказского района получила новый цитоскоп
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медоборудование для Кавказской центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«С помощью такой процедуры, как цистоскопия, можно получить большой объем информации, недоступной при рентгенологическом и ультразвуковом исследованиях», — рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Она добавила, что с помощью нового цитоскопа врачи смогут быстрее ставить диагнозы и расширить способы лечения пациентов.

Кроме того, цитоскоп по нацпроекту получила и Крыловская ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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