Больница Кавказского района получила новый цитоскоп

Новое медоборудование для Кавказской центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«С помощью такой процедуры, как цистоскопия, можно получить большой объем информации, недоступной при рентгенологическом и ультразвуковом исследованиях», — рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Она добавила, что с помощью нового цитоскопа врачи смогут быстрее ставить диагнозы и расширить способы лечения пациентов.

Кроме того, цитоскоп по нацпроекту получила и Крыловская ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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