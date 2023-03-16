Больница Апшеронска получила две новые системы электрокардиографического мониторинга
Общество
16.03.2023 21:15
Эти аппараты помогают выявлять нарушения в сердечном ритме пациентов, указывают на сбои в работе сердца.
«Системы электрокардиографического мониторинга отличаются тем, что могут самостоятельно проанализировать результаты исследования и выносить предварительный диагноз», – отметила главный врач больницы Светлана Лохачева.
Также в этом году в анестезиолого-реанимационном отделении больницы появился новый аппарат ИВЛ. Медицинское оборудование закупают по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего благодаря этой работе апшеронская больница уже получила более 210 единиц современной медтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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