Боли в сердце: на Кубани полицейские отвезли в больницу водителя грузового фургона
Происшествия
09.02.2023 17:18
Сотрудники ДПС остановили грузовой фургон, выполнявший рейс Воркута — Новороссийск, 9 февраля на улице Дальней в станице Ленинградской.
При проверке документов 60-летний водитель почувствовал себя плохо и стал жаловаться на боли в сердце. Полицейские посадили его в патрульный автомобиль и доставили в Ленинградскую ЦРБ.
В больнице мужчине оказали помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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