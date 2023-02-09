Боли в сердце: на Кубани полицейские отвезли в больницу водителя грузового фургона

Сотрудники ДПС остановили грузовой фургон, выполнявший рейс Воркута — Новороссийск, 9 февраля на улице Дальней в станице Ленинградской.

При проверке документов 60-летний водитель почувствовал себя плохо и стал жаловаться на боли в сердце. Полицейские посадили его в патрульный автомобиль и доставили в Ленинградскую ЦРБ.

В больнице мужчине оказали помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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