Более тысячи жителей Краснодарского края воспользовались чат-ботом по соцконтракту
Сервис позволяет сэкономить время и упростить процесс получения необходимой информации. Виртуальный помощник круглосуточно и оперативно дает ответы на самые распространенные вопросы по оформлению социального контракта.
Платформу запустило министерство труда и соцразвития Краснодарского края в середине августа.
По данным профильного ведомства, помощью сервиса в мессенджере Telegram уже воспользовались более 1 тыс. жителей Кубани.
Получить поддержку от государства могут малоимущие жители региона, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум. С ее помощью граждане могут открыть собственное дело, завести подсобное хозяйство и освоить новую специальность.
С 1 июля 2022 года единовременные выплаты по соцконтракту на развитие предпринимательства и ведение личного подсобного хозяйства увеличили на 100 тыс. рублей. Максимальный размер помощи начинающим бизнесменам составляет 350 тыс. рублей, на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.
Подробную информацию о каждом направлении соцконтракта можно получить в чат-боте и в разделе «Государственная социальная помощь на основании социального контракта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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