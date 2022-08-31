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Более тысячи жителей Краснодарского края воспользовались чат-ботом по соцконтракту

Общество
31.08.2022 14:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-tysyachi-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-vospolzovalis-chat-botom-po-sotskontraktu
Более тысячи жителей Краснодарского края воспользовались чат-ботом по соцконтракту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сервис позволяет сэкономить время и упростить процесс получения необходимой информации. Виртуальный помощник круглосуточно и оперативно дает ответы на самые распространенные вопросы по оформлению социального контракта.

Платформу запустило министерство труда и соцразвития Краснодарского края в середине августа.

По данным профильного ведомства, помощью сервиса в мессенджере Telegram уже воспользовались более 1 тыс. жителей Кубани.

Получить поддержку от государства могут малоимущие жители региона, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум. С ее помощью граждане могут открыть собственное дело, завести подсобное хозяйство и освоить новую специальность.

С 1 июля 2022 года единовременные выплаты по соцконтракту на развитие предпринимательства и ведение личного подсобного хозяйства увеличили на 100 тыс. рублей. Максимальный размер помощи начинающим бизнесменам составляет 350 тыс. рублей, на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.

Подробную информацию о каждом направлении соцконтракта можно получить в чат-боте и в разделе «Государственная социальная помощь на основании социального контракта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 9 тыс. жителей смогут открыть бизнес благодаря соцконтракту.

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