В Краснодарском крае 9 тыс. жителей смогут открыть бизнес благодаря соцконтракту

Видео канала «Кубань 24»

Открыть свой бизнес и не потратить деньги смогут больше 9 тыс. жителей Кубани. Благодаря социальному контракту, который предназначен для малоимущих.

Тем, кто заключил договор, выплачивают средства на аренду помещения и закупку оборудования, а еще помогают составить бизнес-план. Специалисты поддержат на всех этапах организации предпринимательства.

«Получатели соцконтракта, которые эффективно освоили эту меру, но при этом не вышли за порог прожиточного минимума, в следующем календарном году снова могут обращаться за этой формой поддержки», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

С первого июля выплату по соцконтракту проиндексировали, теперь она составляет 350 тыс. рублей. Заявление, пакет документов и бизнес-план — все, что нужно для получения господдержки.