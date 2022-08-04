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В Краснодарском крае 9 тыс. жителей смогут открыть бизнес благодаря соцконтракту

Общество
04.08.2022 21:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-9-tys-zhitelej-smogut-otkryt-biznes-blagodarya-sotskontraktu
Видео канала «Кубань 24»

Открыть свой бизнес и не потратить деньги смогут больше 9 тыс. жителей Кубани. Благодаря социальному контракту, который предназначен для малоимущих.

Тем, кто заключил договор, выплачивают средства на аренду помещения и закупку оборудования, а еще помогают составить бизнес-план. Специалисты поддержат на всех этапах организации предпринимательства.

«Получатели соцконтракта, которые эффективно освоили эту меру, но при этом не вышли за порог прожиточного минимума, в следующем календарном году снова могут обращаться за этой формой поддержки», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

С первого июля выплату по соцконтракту проиндексировали, теперь она составляет 350 тыс. рублей. Заявление, пакет документов и бизнес-план — все, что нужно для получения господдержки.

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