Более трех недель продолжаются поиски осужденного, который сбежал из колонии в Краснодаре

Из исправительной колонии строгого режима станице Еизаветинской сбежал осужденный — 41-летний Олег Калинов.Его объявили в розыск.

По данным полиции, осужденный является гражданином Беларуси. Ранее судимый преступник не имеет родственников, регистрации и постоянного места жительства в России.

Сбежавший преступник был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, синее трико и темную спортивную обувь.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении сбежавшего осужденного, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Каневскому району по телефону 8 (86164) 4-57-02 или 112, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осужденный незаконно покинул территорию ИК-14 на улице Калинина 27 апреля. В колонии-поселении он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.