Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Более трех недель продолжаются поиски осужденного, который сбежал из колонии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-treh-nedel-prodolzhayutsya-poiski-osuzhdennogo-kotoryj-sbezhal-iz-kolonii-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Более трех недель продолжаются поиски осужденного, который сбежал из колонии в Краснодаре
Фото t.me/kanevskaya_OMVD

Из исправительной колонии строгого режима станице Еизаветинской сбежал осужденный — 41-летний Олег Калинов.Его объявили в розыск.

По данным полиции, осужденный является гражданином Беларуси. Ранее судимый преступник не имеет родственников, регистрации и постоянного места жительства в России.

Сбежавший преступник был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, синее трико и темную спортивную обувь.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении сбежавшего осужденного, просят позвонить в дежурную часть ОМВД России по Каневскому району по телефону 8 (86164) 4-57-02 или 112, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осужденный незаконно покинул территорию ИК-14 на улице Калинина 27 апреля. В колонии-поселении он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 мая
Как уберечь ребенка от падения из окна
Как уберечь ребенка от падения из окна
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях