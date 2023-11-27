Более суток нет воды и отопления в Восточно-Кругликовском районе Краснодара

Изначально воду планировали отключить 25 ноября с 23:00 до 3:00 26 ноября для проведения аварийно-восстановительных работ.

В результате вода в многоэтажках появилась только вечером 26 ноября, однако ночью 27 ноября ее снова отключили.

В результате порыва водопровода без воды остались жители домов на улицах Аверкиева, 40 лет Победы, Героя Посадского, Генерала Трошева, Черкасской, Героя Яцкова, Домбайской, Боспорской, Шевелева и Героев-Разведчиков.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

По словам местных жителей, в школе № 104 и в детском саду № 198 из-за отсутствия отопления 27 ноября отменили занятия.

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