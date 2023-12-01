Более половины жителей Краснодарского края привились от гриппа

Прививку от гриппа сделали уже более 3 млн кубанцев, в том числе 117 тыс. учителей, 700 тыс. детей и 76 тыс. медработников. Массовая вакцинация в регионе уже близится к завершению.

«Мы выполнили план по вакцинации, а значит, можем говорить о коллективном иммунитете», — написала в Telegram вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она отметила, что мобильные пункты вакцинации на Кубани уже закрыли. Сделать прививку от гриппа по-прежнему можно в ближайшей поликлинике.

Минькова добавила, что в крае к началу декабря сложилась стабильная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. С сентября на Кубани зафиксировали 61 случай заболевания. Среди заболевших никто не вакцинировался от гриппа.

Вице-губернатор подчеркнула, что пик заболеваемости гриппом еще впереди, ведь зима только началась.

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