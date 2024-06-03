Более двух месяцев ищут 3-летнего мальчика в Крымске

По данным поисковиков, местонахождение трехлетнего Ивана Моргуна неизвестно с 28 марта.

Приметы мальчика: рост 100 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был одет — не известно.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 и 8 (988) 765-15-36, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Мать ребенка сообщила о пропаже ребенка в полицию Крымска 28 марта. Она предположила, что сын может быть у отца, ее бывшего сожителя. Правоохранители установили местонахождение 43-летнего местного жителя, однако ребенка там не было.

«Мужчина пояснил, что малолетнему ничего не угрожает, он находится с няней, но где именно говорить отказался. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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