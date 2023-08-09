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Более чем на месяц отстает от графика ремонт детского сада № 166 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-chem-na-mesyats-otstaet-ot-grafika-remont-detskogo-sada-166-v-krasnodare
Более чем на месяц отстает от графика ремонт детского сада № 166 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 9 августа сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов, который проинспектировал ход капремонта детского сада на улице Благоева.

Градоначальник рассказал, что сейчас выполняется отделка стен и пола в группах, фасада здания, а также меняют коммуникации. Он отметил, что к концу сентября, как обещал подрядчик, капремонт строители закончить не смогут. Так, сейчас работы выполняют всего 13 человек, а от графика они отстают больше, чем на месяц.

«Такое безответственное отношение со стороны подрядчика поражает. Четко обозначил — на площадке должно быть не меньше 30 строителей на каждом этапе работ. Родители и дети ждут возвращения в группы. Долгий простой социального объекта в густонаселенном районе недопустим», — написал Наумов в Telegram.

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