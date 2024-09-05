Более 96 млн рублей выделили на обновление парка в Курганинске по нацпроекту

При разработке проекта благоустройства парка Победы, площадь которого составляет 2,6 га, учли все пожелания местных жителей и исторические аспекты территории. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке Победы обустроят несколько зон — парковочную, детскую с игровым комплексом «Космическая станция», активную — там будут памп-треки и тренажеры, гастрономическую, событийную со сценой и амфитеатром, а также историческую — с арт-объектом «Лес памяти».

«При разработке учли все пожелания жителей, приняли во внимание исторические аспекты. На благоустройство парка из федерального, краевого и местного бюджетов выделят более 96 млн рублей. Работы выполнят в 2025-2026 годах», — добавил Шапошник.

Всего за 2024 год на Кубани благоустроят по нацпроекту 104 зеленые зоны: это 95 — общественных территорий, четыре — дворовые, пять — объекты-победители Всероссийского конкурса по созданию лучших проектов комфортной городской среды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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