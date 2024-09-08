Более 900 машин стоят 8 сентября в воскресной очереди к Крымскому мосту
Общество
08.09.2024 15:31
Завершение высокого курортного сезона пока не слишком сильно повлияло на заторы, которые образуются в выходные дни на подъездных путях к Крымскому мосту. Воскресенье, 8 сентября исключением не стало.
К 15:00 перед досмотровыми площадками с обеих сторон моста собрались серьезные пробки.
В автомобильной очереди со стороны Тамани к этому часу находится 575 транспортных средств. Время ожидания для водителей и пассажиров составляет около двух часов.
Со стороны Керчи разрешения на въезд ожидают 335 грузовых и легковых машин. Прогноз времени ожидания — около одного часа.
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