Более 900 машин стоят 8 сентября в воскресной очереди к Крымскому мосту

Завершение высокого курортного сезона пока не слишком сильно повлияло на заторы, которые образуются в выходные дни на подъездных путях к Крымскому мосту. Воскресенье, 8 сентября исключением не стало.

К 15:00 перед досмотровыми площадками с обеих сторон моста собрались серьезные пробки.

В автомобильной очереди со стороны Тамани к этому часу находится 575 транспортных средств. Время ожидания для водителей и пассажиров составляет около двух часов.

Со стороны Керчи разрешения на въезд ожидают 335 грузовых и легковых машин. Прогноз времени ожидания — около одного часа.

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