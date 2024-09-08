Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 900 машин стоят 8 сентября в воскресной очереди к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-900-mashin-stoyat-8-sentyabrya-v-voskresnoj-ocheredi-k-krymskomu-mostu
Более 900 машин стоят 8 сентября в воскресной очереди к Крымскому мосту
Фото t.me/glav_most

Завершение высокого курортного сезона пока не слишком сильно повлияло на заторы, которые образуются в выходные дни на подъездных путях к Крымскому мосту. Воскресенье, 8 сентября исключением не стало.

К 15:00 перед досмотровыми площадками с обеих сторон моста собрались серьезные пробки.

В автомобильной очереди со стороны Тамани к этому часу находится 575 транспортных средств. Время ожидания для водителей и пассажиров составляет около двух часов.

Со стороны Керчи разрешения на въезд ожидают 335 грузовых и легковых машин. Прогноз времени ожидания — около одного часа.

Читайте также: СК не смог установить всех соучастников подрыва Крымского моста в 2022 году.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях