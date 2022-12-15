Более 900 км линий электропередачи построят и реконструируют в 2023 году в Краснодарском крае
Две ресурсоснабжающие организации — ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети» проведут крупные мероприятия модернизации электросетей. Это позволит увеличить трансформаторную мощность на 257 мегаватт-ампер.
В следующем году ПАО «Россети Кубань» направит около 9,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электроэнергетики. При этом 6,3 млрд рублей направят за счет тарифных источников. В эксплуатацию введут 726 км линий электропередачи и 476 МВА трансформаторной мощности.
АО «НЭСК-электросети» направит на модернизацию 2,5 млрд рублей. Из этой суммы 1,9 млрд рублей за счет тарифных средств. Организация планирует ввести в эксплуатацию 176 км ЛЭП и 61 МВА трансформаторной мощности.
Финансирование основной части инвестпрограмм составили средства от повышения тарифов на ЖКУ. Инвестиционные программы реализуют в соответствии со схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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