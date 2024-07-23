Более 900 автомобилей стоят в очереди на досмотр на подъездах к Крымском мосту

На подъездах к Крымскому мосту утром 23 июля скопились большие заторы.

По данным на 10:00, перед пунктом досмотра со стороны Тамани находятся 875 машин. Время ожидания составит около трех часов.

Со стороны Керчи перед пунктом досмотра стоят 50 автомобилей, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

Большие пробки образовались после временного ограничения движения — мост перекрывали с 7:30 до 8:05.

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