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Более 90% своих доходов жители Краснодарского края тратят на товары и услуги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-90-svoih-dohodov-tratyat-na-tovary-i-uslugi-zhiteli-krasnodarskogo-kraya
Более 90% своих доходов жители Краснодарского края тратят на товары и услуги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным исследования аудиторского аналитического агентства, в третьем квартале 2022 года жители Кубани тратили в месяц 50,8 тыс. рублей.

По данным аналитиков, россияне в этом году на протяжении двух кварталов сокращали свои расходы. В третьем квартале на покупку товаров и услуг люди тратили в среднем 36 тыс. рублей в месяц или 78,2% дохода.

Лидером по размеру потребительских расходов относительно доходов стала Тюменская область. Там жители тратили 104,8% от своих текущих заработков или 38,9 тыс. в месяц. На втором месте — Кабардино-Балкария (траты 96,3% от доходов или 32,2 тыс. рублей).

Краснодарский край по процентному соотношению трат к расходам занимает 9 место. Кубанцы тратили 90,2% от своих доходов или 50,8 тыс. рублей.

Меньше всего тратят жители Чукотского автономного округа — 33% от доходов или 36,1 тыс. рублей в месяц и Ненецкого автономного округа — 34,8% или 33,1 тыс. рублей. Жители Москвы тратили 68,2% от доходов или 68,5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

Читайте также: в Краснодарском крае семьи на оплату ЖКХ тратят в среднем 4,7 тыс. рублей в месяц.

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