Более 9 тыс. обращений жителей Кубани за месяц обработали в Центре управления регионом

Всего за апрель на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 17 тыс. сообщений.

Об этом сообщили на планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

«Центр управления регионом сегодня взаимодействует напрямую с жителями. Такую работу нельзя недооценивать и формализм здесь не допустим. Должно быть только конструктивное, двустороннее общение. Именно это обеспечит своевременную реакцию на самые острые вопросы людей, снятие напряженности», – сказал глава края.

За апрель поступило 17 тыс. сообщений, отработано 9 тыс. 320. Это на 72% больше, чем в марте. По словам руководителя Центра управления регионом Юрия Шевченко, в основном вопросы касались электронной записи на прием к врачу, медицины и автодорог.

«Работая на платформе, мы ставим задачу не допускать нарушений сроков. Так, в апреле своевременность ответов повысилась до 79%. Мы отмечаем, что и удовлетворенность людей качеством этих ответов также возросла. Она уже составляет 40% при плане в 60%», – уточнил он.

Через систему «Инцидент Менеджмент» за прошедший месяц зафиксировали еще более 10 тыс. сообщений. Это на 22% больше, чем в марте. Чаще всего сообщения отправляли жители Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Сочи и Темрюкского района. Обращения касались вопросов отсутствия воды, замены трубопроводов, ремонта дорог, благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.