Более 9,5 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканала «Кубань 24». «Прямая линия» стартует в полдень.

С 5 января губернатору поступило более 9,5 тыс. обращений: 5,7 тыс. через чат-бот в Telegram, 2,6 тыс. через телефон и 1 тыс. 133 через портал «Госуслуги».

«В основном вопросы касались сферы ЖКХ, здравоохранения, строительства социальных объектов. Ни один из вопросов не останется не рассмотренным», — написал Кондратьев в Telegram.

Из расчета на 1 тыс. человек, больше всего обращений губернатору направили жители Краснодара, Анапы, Туапсинского, Белореченского и Динского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Трансляция «Прямой линии» пройдет на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24».

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

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