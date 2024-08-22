Более 850 автомобилей 22 августа собрались в пробках у Крымского моста

На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие жители страны отправились на отдых в Крым на автомобилях.

По данным на 10:00 22 августа, в очереди перед Крымским мостом стоят 860 автомобилей. В очереди со стороны Тамани находится всего около 30 машин.

В очереди со стороны Керчи стоят 830 автомобилей. Время ожидания в пробке там составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

При этом, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли в 10:36. Находящихся в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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