Более 84 тыс. сотрудников работают по новым стандартам эффективности на Кубани

Итоги первого года реализации федерального проекта «Производительность труда», направленного на повышение эффективности бизнеса и социальной сферы, оценил зампред Правительства РФ Александр Новак.

Федеральный проект входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По словам Александра Новака, к «Производительности труда» за год присоединились свыше 1 тыс. предприятий.

«Инструментам повышения эффективности труда обучено более 21 тыс. сотрудников предприятий. Внедрение принципов бережливого производства помогает бизнесу перестроить логистику, загрузить оборудование, сократить простои. Оказывают поддержку эксперты Федерального центра компетенций и сети региональных центров. В этом году они расширились на ДНР и Курганскую область, охватив 62 региона. К 2030 году РЦК появятся еще в четырех субъектах страны», — отметил Новак.

По результатам 2024 года Краснодарский край стал лучшим регионом в реализации нацпроекта «Производительность труда». Сегодня в нем участвуют 394 кубанских предприятия. Благодаря этому суммарный экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 147,5 млрд рублей.

По словам министра экономики региона Алексея Юртаева, в 2025 году более 70 кубанских компаний стали внедрять бережливые технологии.

«Сегодня уже свыше 84 тыс. сотрудников работают по новым стандартам эффективности, и мы видим, как меняется производственная культура. Организации по-другому смотрят на потери, быстрее принимают решения, активнее инвестируют в обучение команд. Наша задача – сохранить лидерские позиции, расширять участие бизнеса и социальной сферы», — отметил Юртаев.

По поручению Президента России федеральный проект должен охватить 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и все государственные и муниципальные организации соцсферы. Для этого разработано 15 решений и более 100 лучших практик повышения производительности труда. В 3,6 тыс. учреждений социальной сферы уже завершены проекты по повышению эффективности работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

