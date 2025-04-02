Более 80 улиц в Краснодаре 3 апреля останутся без света из-за плановых работ
Общество
02.04.2025 21:55
В четверг утром в разных районах краевого центра из-за плановых работ на сетях ограничат подачу электроэнергии.
Так, 3 апреля с 09:00 до 13:00 света не будет у жителей улиц:
- Восточно-Кругликовская, 79;
- Яснополянская, 4/7, 4/3, 13;
- Оренбургская, 1/1;
- Вологодская, 2, 4, 6.
С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- Красная, 68, 68/1, 70, 72/1, 89-93, 103, 105, 118;
- Длинная, 94;
- Рашпилевская, 102, 127, 14-22, 17- 23, 27-29, 33, 147;
- Пашковская, 71;
- Симферопольская, 50, 55/1, 62;
- Уральская, 99;
- Ольховая, 95-95, 86-106;
- Союзная, 13;
- Сосновая, 104,87-101;
- Платиновая, 50-90, 49-89;
- Березовая, 86, 90-106;
- Цигейковая, 35-55;
- Богатырская, 39;
- Строителей, 11-29;
- Бригадная, 48-58;
- Мичурина, 49-59, 54-56;
- Обрезная, 21-35, 24-40;
- Куликовского, 19-55;
- Путейская, 13;
- Новомарьинский пр., 4-10, 1-9;
- Тургенева, 44-62;
- Братьев Игнатовых, 187-199, 201-209, 150-182, 153-177;
- Беринга 2-24, 3-23;
- Каспийская, 1-3, 14-24;
- Спортивная, 14-40;
- Белгородская, 2-16;
- Ришельевская, 2-8, 1-9, 25-27, 47-51;
- Батумская, 1-21;
- Королева, 59.
Также с 09:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
- Белгородская, 24-44,15-33;
- Королева, 51-53, 59;
- Ярусная, 2-36, 1-15, 23;
- Южная, 7-21,8-22, 36;
- Плодовая, 2-4. 15-19, 18, 1-11;
- Комарова, 58, 60;
- Ратной Славы, 35, 58-80,37, 25, 29, 33, 54;
- Тополиная, 1, 3, 3а, 7/2, 12, 14, 19, 20, 8, 11, 18, 23;
- Рахманинова, 2, 5, 11, 13;
- Прокофьева, 1-3, 2, 10;
- Мусоргского, 6-14, 9;
- Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;
- Дунаевского, 5-11, 8, 12;
- Суздальская, 1, 9, 9/1, 20;
- Шевкунова, 21, 22;
- Измаильская, 8, 15;
- Рымнинская, 11;
- Московская, 91/1-101, 120, 148;
- Памирская 17-33, 16-28;
- 21 Партсъезда 31-45, 32-46;
- 1 Мая 298-328, 235-263, 302;
- Жигулевская, 1-7;
- Есенина, 86/5, 108/2;
- Шоссейная 2-18, 1-21;
- Солнечная, 2-6, 11, 11/1;
- Центральная, 1-17, 2-24;
- Компрессорная, 2-24, 1-3;
- Абрикосовая, 1;
- Виноградная, 3-13, 8;
- Гоголя, 66, 69;
- Садовая, 47;
- Димитрова, 2, 102;
- Айвазовского, 53;
- 1-й пр-д Айвазовского, 13-17;
- Стасова, 89-115;
- Свободная, 3-49, 2-66;
- Красноармейская, 45, 47, 60;
- Кузнечный зарой 53-63, 27-39, 22-36;
- 1-й Кузнечный зарой, 52, 1-93, 76, 2-32;
- 2-й Кузнечный зарой, 2-26, 63-99, 64-100, 1-25;
- 4-й Обрывной пр. , 22-36, 39;
- 5-й Обрывной пр., 1-39, 2-36, 52-100, 53-99;
- Воронежская, 33, 39, 41/2, 68-90, 96-114;
- Артиллерийская, 311-325, 264-276;
- Северная, 235-249, 236-262;
- Комсомольская 38, 35-39, 41, 44;
- Мира, 35, 38;
- Советская, 33-35;
- Монтажников, 12, 12/1;
- Гаражная, 81, 81/4, 83, сообщает ЕДДС Краснодара.
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