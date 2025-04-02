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Более 80 улиц в Краснодаре 3 апреля останутся без света из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-80-ulits-v-krasnodare-3-aprelya-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Более 80 улиц в Краснодаре 3 апреля останутся без света из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В четверг утром в разных районах краевого центра из-за плановых работ на сетях ограничат подачу электроэнергии.

Так, 3 апреля с 09:00 до 13:00 света не будет у жителей улиц:

  • Восточно-Кругликовская, 79;
  • Яснополянская, 4/7, 4/3, 13;
  • Оренбургская, 1/1;
  • Вологодская, 2, 4, 6.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • Красная, 68, 68/1, 70, 72/1, 89-93, 103, 105, 118;
  • Длинная, 94;
  • Рашпилевская, 102, 127,  14-22, 17- 23, 27-29, 33, 147;
  • Пашковская, 71;
  • Симферопольская, 50, 55/1, 62;
  • Уральская, 99;
  • Ольховая, 95-95, 86-106;
  • Союзная, 13;
  • Сосновая, 104,87-101;
  • Платиновая, 50-90, 49-89;
  • Березовая, 86, 90-106;
  • Цигейковая, 35-55;
  • Богатырская, 39;
  • Строителей, 11-29;
  • Бригадная, 48-58;
  • Мичурина, 49-59, 54-56;
  • Обрезная, 21-35, 24-40;
  • Куликовского, 19-55;
  • Путейская, 13;
  • Новомарьинский пр., 4-10, 1-9;
  • Тургенева, 44-62;
  • Братьев Игнатовых, 187-199, 201-209, 150-182, 153-177;
  • Беринга 2-24, 3-23;
  • Каспийская, 1-3, 14-24;
  • Спортивная, 14-40;
  • Белгородская, 2-16;
  • Ришельевская, 2-8, 1-9, 25-27, 47-51;
  • Батумская, 1-21;
  • Королева, 59.

Также с 09:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • Белгородская, 24-44,15-33;
  • Королева, 51-53, 59;
  • Ярусная, 2-36, 1-15, 23;
  • Южная, 7-21,8-22, 36;
  • Плодовая, 2-4. 15-19, 18, 1-11;
  • Комарова, 58, 60;
  • Ратной Славы, 35, 58-80,37, 25, 29, 33, 54;
  • Тополиная, 1, 3, 3а, 7/2, 12, 14, 19, 20, 8, 11, 18, 23;
  • Рахманинова, 2, 5, 11, 13;
  • Прокофьева, 1-3, 2, 10;
  • Мусоргского, 6-14, 9;
  • Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;
  • Дунаевского, 5-11, 8, 12;
  • Суздальская, 1, 9, 9/1, 20;
  • Шевкунова, 21, 22;
  • Измаильская, 8, 15;
  • Рымнинская, 11;
  • Московская, 91/1-101, 120, 148;
  • Памирская 17-33, 16-28;
  • 21 Партсъезда 31-45, 32-46;
  • 1 Мая 298-328, 235-263, 302;
  • Жигулевская, 1-7;
  • Есенина, 86/5, 108/2;
  • Шоссейная 2-18, 1-21;
  • Солнечная, 2-6, 11, 11/1;
  • Центральная, 1-17, 2-24;
  • Компрессорная, 2-24, 1-3;
  • Абрикосовая, 1;
  • Виноградная, 3-13, 8;
  • Гоголя, 66, 69;
  • Садовая, 47;
  • Димитрова, 2, 102;
  • Айвазовского, 53;
  • 1-й пр-д Айвазовского, 13-17;
  • Стасова, 89-115;
  • Свободная, 3-49, 2-66;
  • Красноармейская, 45, 47, 60;
  • Кузнечный зарой 53-63, 27-39, 22-36;
  • 1-й Кузнечный зарой, 52, 1-93, 76, 2-32;
  • 2-й Кузнечный зарой, 2-26, 63-99, 64-100, 1-25;
  • 4-й Обрывной пр. , 22-36, 39;
  • 5-й Обрывной пр.,  1-39, 2-36, 52-100, 53-99;
  • Воронежская, 33, 39, 41/2, 68-90, 96-114;
  • Артиллерийская, 311-325, 264-276;
  • Северная, 235-249, 236-262;
  • Комсомольская 38, 35-39, 41, 44;
  • Мира, 35, 38;
  • Советская, 33-35;
  • Монтажников, 12, 12/1;
  • Гаражная, 81, 81/4, 83, сообщает ЕДДС Краснодара.

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