Более 80 мигрантов доставили в отдел полиции со стройки в Сочи

Полицейские совместно с администрацией города-курорта провели рейд на стройке на улице Искра в микрорайоне Кудепста.

Мероприятие прошло при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Для проверки документов в отдел полиции доставили 87 мигрантов.

В отношении юрлиц, привлекающих без спецразрешения на работу иностранцев, составили административные протоколы.

Нарушителям грозит штраф в 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 3 месяцев, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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