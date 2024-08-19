Более 80 мигрантов доставили в отдел полиции со стройки в Сочи
Происшествия
19.08.2024 15:00
Полицейские совместно с администрацией города-курорта провели рейд на стройке на улице Искра в микрорайоне Кудепста.
Мероприятие прошло при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Для проверки документов в отдел полиции доставили 87 мигрантов.
В отношении юрлиц, привлекающих без спецразрешения на работу иностранцев, составили административные протоколы.
Нарушителям грозит штраф в 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 3 месяцев, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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