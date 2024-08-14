Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 100 мигрантов доставили в полицию Краснодара, 8 из них депортируют

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-migrantov-dostavili-v-politsiyu-krasnodara-8-iz-nih-deportiruyut
Более 100 мигрантов доставили в полицию Краснодара, 8 из них депортируют
Фото t.me/mvd23krasnodar

В Краснодаре полицейские продолжают рейды для выявления нарушений миграционного законодательства на строительных объектах в поселке Калинино.

Для проверки законности пребывания на территории РФ в отдел полиции доставили более 100 приезжих из Узбекистана. В отношении 7 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях о несоблюдении иностранными гражданами правил въезда на территорию России или режима проживания.

Кроме того, за незаконное осуществление трудовой деятельности еще одного приезжего привлекли к административной ответственности. По решению суда правонарушители будут выдворены за пределы страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: более 60 мигрантов фиктивно поставила на учет в своем доме жительница Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях