Более 100 мигрантов доставили в полицию Краснодара, 8 из них депортируют

В Краснодаре полицейские продолжают рейды для выявления нарушений миграционного законодательства на строительных объектах в поселке Калинино.

Для проверки законности пребывания на территории РФ в отдел полиции доставили более 100 приезжих из Узбекистана. В отношении 7 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях о несоблюдении иностранными гражданами правил въезда на территорию России или режима проживания.

Кроме того, за незаконное осуществление трудовой деятельности еще одного приезжего привлекли к административной ответственности. По решению суда правонарушители будут выдворены за пределы страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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