Более 60 мигрантов фиктивно поставила на учет в своем доме жительница Сочи

Сотрудники полиции Адлерского района Сочи провели рейд для выявления фактов нарушений в сфере миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев.

По предварительным данным, 49-летняя местная жительница за деньги фиктивно зарегистрировала в своем частном жилом доме на улице Добрых Надежд 62 иностранцев. При этом места для проживания женщина иностранцам не предоставила.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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