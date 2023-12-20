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Более 80 человек переселили из аварийного жилья в Апшеронском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-80-chelovek-pereselili-iz-avarijnogo-zhilya-v-apsheronskom-rajone
Более 80 человек переселили из аварийного жилья в Апшеронском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 84 жителя Нефтегорского городского поселения переселили из 49 аварийных помещений.

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, до конца декабря рассчитывают расселить еще 20 человек из 10 аварийных квартир. Только в Нефтегорском городском поселении общая площадь расселенных аварийных помещений достигает почти 1,8 тыс. кв. м.

Новое жилье взамен аварийного уже получили 355 жителей муниципалитета. Всего с начала года на Кубани в рамках профильной программы 620 человек переселили из ветхого жилья. В планах расселить 238 жителей из 54 аварийных квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на расселение из ветхого жилья на Кубани до конца года направят еще 550 млн рублей.

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