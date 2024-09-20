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Более 8 тыс. жителей Кубани нашли работу за 6 месяцев 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-8-tys-zhitelej-kubani-nashli-rabotu-za-6-mesyatsev-2024-goda
Более 8 тыс. жителей Кубани нашли работу за 6 месяцев 2024 года
Фото pixabay.com

Такой результат стал возможен благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проходила с апреля по июнь в 44 муниципалитетах. На ярмарке побывали свыше 74 тыс. человек.

Участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства приняли свыше 3,2 тыс. работодателей из различных отраслей, рассказал начальник управления занятости населения краевого министерства труда и социального развития Николай Зародов. По его словам, заявлено было 58,7 тыс. вакансий.

Всего за первые шесть месяцев текущего года  работу смогли найти более 8 тыс. жителей Кубани.

«Работодатели смогли удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах, а соискатели нашли подходящую работу», — цитирует Зародова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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