Более 8 тыс. растений высадили в Сочи на муниципальных участках за год

Всего с начала 2023 года в рамках контрактов по компенсационному озеленению высадили 8 тыс. 115 растений на 44 муниципальных участках.

Среди них декоративные вечнозеленые и листопадные породы, хвойные и различные виды пальм. Кроме того, на 186 участках в рамках цветочного оформления высадили почти 1 млн кустарников, однолетних и многолетних цветов.

«Сочи у всех жителей нашей страны ассоциируется с вечнозеленым теплым городом у моря. Защиту зеленого каркаса города мы предусмотрели и в рамках работы над новым Генпланом. Важно грамотно выстраивать работу по поддержанию и сохранению существующих зеленых уголков Сочи, в том числе созданных знаменитым нашим сочинским ландшафтным дизайнером Сергеем Венчаговым. Но также необходимо создавать новые общедоступные фитозоны, защищая их законодательно. В 2023 году в дополнение к пяти особо охраняемым природным территориям местного значения мы инициировали создание еще трех и будем продолжать эту работу», — цитирует главу курорта Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: сельскохозяйственную ярмарку в Сочи признали лучшей на Кубани.