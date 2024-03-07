Более 8,5 тысяч детей родились в Краснодарском крае с начала года

Среди новорожденных 100 двоен и три тройни.

«Также 357 детей из этого числа появились на свет благодаря процедуре ЭКО. Программа продолжает действовать по полису ОМС в рамках нацпроекта «Демография». За два месяца этого года 505 жительниц края воспользовались этим методом лечения. А всего с 2019 года полный цикл лечения получили более 12 тыс. женщин», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Она отметила, что перинатальный центр ККБ № 2 получил новый реанимобиль для новорожденных.

«Комплекс оснащен современным оборудованием – системой искусственной вентиляции легких, мониторами для контроля жизненно важных функций организма, устройствами для поддержания оптимальной температуры тела ребенка», — добавила Минькова.

Читайте также: в феврале на Кубани мальчиков родилось больше, чем девочек.