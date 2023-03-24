Более 8,5 млрд рублей направят на строительство очистных сооружений в Геленджике

Четвертый этап реконструкции планируют завершить в 2025 году.

Сейчас на портале госзакупок ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» опубликовало заявку на поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 8 млрд 551 млн 839 тыс. 380 рублей.

По итогам строительства очистных сооружений производительность составит 50 тыс. куб. м в сутки. Также подрядчик должен построить глубоководный выпуск по улице Солнцедарской. Заявки принимают до 4 апреля, итоги подведут 17 апреля.

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