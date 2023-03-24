Более 8,5 млрд рублей направят на строительство очистных сооружений в Геленджике
Экономика
24.03.2023 15:16
Четвертый этап реконструкции планируют завершить в 2025 году.
Сейчас на портале госзакупок ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» опубликовало заявку на поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 8 млрд 551 млн 839 тыс. 380 рублей.
По итогам строительства очистных сооружений производительность составит 50 тыс. куб. м в сутки. Также подрядчик должен построить глубоководный выпуск по улице Солнцедарской. Заявки принимают до 4 апреля, итоги подведут 17 апреля.
Читайте также: строительство новых очистных сооружений стартовало в Геленджике.
Популярные новости
- Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
- Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
- Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
- Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской