Более 75 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Действующих штормовых предупреждений 30 января по проливу нет.

С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 75 тыс. 332 пассажира, 57 тыс. 175 машин и 6 тыс. 294 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 840 рейсов.

Согласно прогнозу Росгидромета, 30 января в проливе дует северо-западный ветер 6-11 м/с. Высота волн — 30-80 см. Временами большой дождь, видимость хорошая. Температура воздуха — +3…+5 °С, температура морской воды — +2…+3 °С, сообщает Минтранс РФ.