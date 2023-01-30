Более 75 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Общество
30.01.2023 09:22
Действующих штормовых предупреждений 30 января по проливу нет.
С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли 75 тыс. 332 пассажира, 57 тыс. 175 машин и 6 тыс. 294 ж/д вагона. Паромы выполнили 1 тыс. 840 рейсов.
Согласно прогнозу Росгидромета, 30 января в проливе дует северо-западный ветер 6-11 м/с. Высота волн — 30-80 см. Временами большой дождь, видимость хорошая. Температура воздуха — +3…+5 °С, температура морской воды — +2…+3 °С, сообщает Минтранс РФ.
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