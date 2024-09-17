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Более 700 жителей Кубани заразились коронавирусом за последнюю неделю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-700-zhitelej-kubani-zarazilis-koronavirusom-za-poslednyuyu-nedelyu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Более 700 жителей Кубани заразились коронавирусом за последнюю неделю
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В числе заболевших более 450 женщин и 275 мужчин. Самому младшему пациенту месяц, а старшему — 89 лет.

С 9 по 15 сентября в Краснодаре выявили свыше 340 случаев коронавируса, в Сочи и Новороссийске — более 50. Всего за этот период заболевание подтвердили у 728 кубанцев, из них свыше 150 дети.

С выздоровлением выписали 693 человека, 4 пациентов умерли, сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Краснодарского края.

Читайте также: врачи связывают рост заболеваемости COVID-19 на Кубани с новым штаммом FLiRT. Заболеваемость коронавирусом выросла в три раза за месяц, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам медиков, в летний период скорость распространения болезни увеличивается почти в 10 раз.

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