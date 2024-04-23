Более 700 тыс. жителей Кубани приняли участие в голосовании за зеленые зоны

Жители Краснодарского края с 15 марта по 30 апреля могут проголосовать за территории, которые благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, на сегодняшний день за проекты благоустройства проголосовали уже более 714 тыс. жителей региона.

«До окончания голосования осталась неделя. Окончательные итоги подведет Минстрой России. Территории, за которые проголосует наибольшее количество жителей, включат в список для благоустройства в следующем году. Благодарен каждому участнику голосования за неравнодушие и активную позицию», — сказал замглавы региона и призвал жителей, которые еще не отдали свой голос, принять участие в голосовании.

Среди городов по числу жителей, принявших участие в голосовании, лидирует Сочи. Там в голосовании приняли участие более 107 тыс. жителей.

В прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани привели в порядок 142 общественных пространства. В этом году благоустроят 104 территории.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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