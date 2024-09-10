Три человека умерли от коронавируса в Краснодарском крае за неделю

На Кубани за неделю со 2 по 8 сентября коронавирусом заболели 706 человек.

Госпитализировали 145 заболевших ковидом, выздоровели 698 заразившихся. Трое пациентов скончались. Среди новых пациентов более 400 женщин и около 300 мужчин, в том числе более 110 детей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Краснодаре — более 280, в Новороссийске — более 54, в Сочи — около 50 и в Тимашевском районе — более 40. В Армавире заболели 33 человека, в Кущевском районе — 26, в Горячем Ключе — 25, в Успенском районе — 24, в Новокубанском — 23.

В остальных муниципалитетах выявили менее 20 случаев или не выявили вовсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за неделю с 26 августа по 1 сентября в Краснодарском крае коронавирусом заболели 718 человек, скончались четыре пациента.