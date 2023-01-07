Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 700 медиков в дни зимних праздников дежурят в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-700-medikov-v-dni-zimnih-prazdnikov-dezhuryat-v-sochi
Более 700 медиков в дни зимних праздников дежурят в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ежедневно медпомощь на курорте оказывают в шести медорганизациях. Общее количество дежурного персонала — свыше 700 человек в смену.

На горнолыжных курортах дежурят восемь бригад скорой помощи. В случае необходимости количество бригад оперативно увеличат.

«С начала каникул за медицинской помощью обратились около 200 человек, 15 из них были госпитализированы. Дважды была задействована санавиация», — сообщил глава отдела координации медпомощи Сочи Александр Лебедев.

В Сочи эпидемиологический порог по гриппу не превышен. Статистика заболеваемости вирусными заболеваниями ниже, чем в среднем по России.

Работу всех служб города круглосуточно контролирует межведомственный оперштаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в ночь на 7 января в Красной Поляне выпало около 20 мм осадков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
  5. Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
  6. На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях