Более 700 медиков в дни зимних праздников дежурят в Сочи

Ежедневно медпомощь на курорте оказывают в шести медорганизациях. Общее количество дежурного персонала — свыше 700 человек в смену.

На горнолыжных курортах дежурят восемь бригад скорой помощи. В случае необходимости количество бригад оперативно увеличат.

«С начала каникул за медицинской помощью обратились около 200 человек, 15 из них были госпитализированы. Дважды была задействована санавиация», — сообщил глава отдела координации медпомощи Сочи Александр Лебедев.

В Сочи эпидемиологический порог по гриппу не превышен. Статистика заболеваемости вирусными заболеваниями ниже, чем в среднем по России.

Работу всех служб города круглосуточно контролирует межведомственный оперштаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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