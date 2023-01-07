Более 700 медиков в дни зимних праздников дежурят в Сочи
Общество
07.01.2023 13:39
Ежедневно медпомощь на курорте оказывают в шести медорганизациях. Общее количество дежурного персонала — свыше 700 человек в смену.
На горнолыжных курортах дежурят восемь бригад скорой помощи. В случае необходимости количество бригад оперативно увеличат.
«С начала каникул за медицинской помощью обратились около 200 человек, 15 из них были госпитализированы. Дважды была задействована санавиация», — сообщил глава отдела координации медпомощи Сочи Александр Лебедев.
В Сочи эпидемиологический порог по гриппу не превышен. Статистика заболеваемости вирусными заболеваниями ниже, чем в среднем по России.
Работу всех служб города круглосуточно контролирует межведомственный оперштаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в ночь на 7 января в Красной Поляне выпало около 20 мм осадков.
Популярные новости
- «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
- Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
- Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
- На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений