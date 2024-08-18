Более 700 машин стоят на подъездах к Крымскому мосту днем 18 августа

По данным на 13:00, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста ожидают очереди свыше 700 автомобилей.

Так, со стороны Тамани (Краснодарский край) скопились 510 машин. Время ожидания около двух часов.

Со стороны Керчи (Крым) находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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