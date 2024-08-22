Более 700 грамм героина нашли в носках у приезжего наркодилера в Сочи
Преступление выявили и пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России совместно с полицейскими в Центральном районе Сочи.
Во время оперативных мероприятий правоохранители задержали 45-летнего приезжего мужчину. У него дома провели обыск и нашли свертки с героин с примесями иных запрещенных средств. Общий вес изъятого наркотика превысил 700 гр.
Также в квартире нашли электронные весы и упаковочный материал. Наркотик мужчина планировал распространить на территории города-курорта.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело покушении на распространение наркотиков. Его поместили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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