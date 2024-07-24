Более 700 автомобилей собрались 24 июля в очередях перед Крымским мостом

В июле многие жители России отравились в отпуск на курорты Крыма на своих машинах.

По данным на 17:00 24 июля с обеих сторон Крымского моста образовались серьезные автомобильные заторы.

Со стороны Керчи находятся более 570 автомобилей. Время ожидания перед пунктом досмотра составляет около 2 часов.

Со стороны Тамани стоят свыше 150 машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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