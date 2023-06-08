Более 70 тыс. литров напитка «Мистер Сидр» изъяли из оборота в России

По данным Роспотребнадзора на 18:00 8 июня специалисты ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области.

Опасную алкогольную продукцию изъяли в 17 регионах — в Ульяновской, Самарской, Астраханской, Курганской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Удмуртии, Башкортостане, Крыму, Мордовии, Чувашии, Республиках Коми и Марий Эл и Пермском крае, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По последним данным Минздрава РФ, число погибших из-за отравления суррогатным сидром достигло 31. Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 97 человек, пишут РИА «Новости».

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