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Более 70 тыс. литров напитка «Мистер Сидр» изъяли из оборота в России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-70-tys-litrov-napitka-mister-sidr-izyali-iz-oborota-v-rossii
Более 70 тыс. литров напитка «Мистер Сидр» изъяли из оборота в России
Фото t.me/bazabazon

По данным Роспотребнадзора на 18:00 8 июня специалисты ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области.

Опасную алкогольную продукцию изъяли в 17 регионах — в Ульяновской, Самарской, Астраханской, Курганской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Удмуртии, Башкортостане, Крыму, Мордовии, Чувашии, Республиках Коми и Марий Эл и Пермском крае, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По последним данным Минздрава РФ, число погибших из-за отравления суррогатным сидром достигло 31. Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 97 человек, пишут РИА «Новости».

Читайте также: по делу об отравлениях «Мистером сидром» уволен замначальника МВД по Самарской области, который раньше служил на Кубани.

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