Более 70 тыс. доступных для людей с ОВЗ мероприятий проводят ежегодно на Кубани

Учреждения культуры края каждый год проводят свыше 70 тыс. мероприятий, доступных для посещения инвалидами, а в более чем 17 тыс. мероприятий они участвуют.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что для развития творческих способностей людей с ОВЗ работают 672 инклюзивных клубных формирования. Они собирают свыше 16 тыс. инвалидов и лиц с ОВЗ.

По словам замгубернатора, с 2014 года в Доме культуры станицы Анапской работает творческое объединение «Открытые сердца». В нем состоят свыше 50 семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет и взрослые в возрасте от 18 лет до 61 года с различными ОВЗ.

«Творческое объединение принимает активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных социально-значимым событиям страны, края и города. В 2017 году коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», ― написала Минькова в Telegram.

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