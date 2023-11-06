Более 70 тыс. человек приняли участие в фестивале «Хамса» в Новороссийске

Ежегодный фестиваль черноморской рыбы прошел в городе-герое уже в пятый раз.

«Фестиваль «Хамса» объединил более 70 тыс. жителей и гостей города-героя, которые насладились традиционными и новыми блюдами из хамсы, присоединились к различным мероприятиям и концертным программам. До встречи в следующем ноябре!» — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

На фестивале продавались не только рыба и морепродукты, но и деликатесы от местных фермеров — колбасные изделия, сыр, разносолы, вино.

«Рыбу свежего улова посетители фестиваля могли приобрести непосредственно у рыбодобытчиков. В этом году за три дня фестиваля было продано более 10,6 т серебристой хамсы, более 1 т раздали бесплатно», — сообщили в управлении торговли и потребительского рынка администрации города.

Праздник сопровождался мастер-классами шеф-поваров лучших ресторанов Черноморского побережья. Желающие самостоятельно могли приготовить блюда из рыбы и морепродуктов — винегрет с рыбой, паэлью с хамсой, мидиями или рапанами.

Кроме того, оборудовали интерактивные тематические локации, пункт сдачи норм ГТО, участников ждали мастер-классы и творческие мастерские. Одна из популярных локаций — выставка волонтерских организаций. Они объединились для помощи бойцам СВО — там можно было научиться разбирать и собирать автомат, плести маскировочные сети, а также узнать о современном вооружении и написать письмо солдатам, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Хамсафесте в Новороссийске рыба свежего посола стоит 400 рублей за килограмм.