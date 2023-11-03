На Хамсафесте в Новороссийске рыба свежего посола стоит 400 рублей за килограмм

В Новороссийске 3 ноября стартовал ежегодный фестиваль «Хамса».

На площади Морского вокзала можно продегустировать блюда из морепродуктов, выловленных в Черном море: паэлья из рапанов, уха по-черноморски, бутерброды с хамсой и форшмак.

Главное блюдо фестиваля — хамса свежего посола — обходится покупателям в 400 рублей за 1 кг. При этом цены на прошлогоднюю рыбу на рынках в Новороссийске остаются на уровне 200–250 рублей, рассказывают гости фестиваля.

Приобрести на площади можно не только хамсу, но и другую рыбу и морепродукты — форель, судака, леща, тунца, кальмаров, мидий и даже улиток, а также грибы, варенье и мед, орехи, сладости и алкоголь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Линда и «Смысловые галлюцинации» дадут бесплатные концерты в Новороссийске на фестивале «Хамса».