Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Более 70 тыс. автомобилей проехало из Крыма через новые регионы России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-70-tys-avtomobilej-proehalo-iz-kryma-cherez-novye-regiony-rossii
Более 70 тыс. автомобилей проехало из Крыма через новые регионы России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 3 марта сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, сухопутный маршрут по новым территориям из Крыма остается для водителей безопасным. Сообщений об инцидентах на новом маршруте не поступало.

«С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тыс. единиц транспортных средств. Все меры безопасности при движении организованных колонн либо самостоятельном движении обеспечиваются на достаточном уровне», — сказал Лукашенко.

Ранее по маршруту в день ездили от 200 до 700 машин, сейчас трафик увеличился — от 300 до 700 машин только из Крыма, отметил он. Сейчас водители чаще предпочитают самостоятельно ехать по маршруту.

«Как показывает статистика, водители первые три раза подают заявки на передвижение в организованной колонне. Далее они переходят на самостоятельное движение. Сейчас примерно треть — это организованные колонны, две трети общего потока транспортных средств движется самостоятельно», — цитирует Николая Лукашенко ТАСС.

Читайте также: власти Крыма к лету планируют увеличить пропускную способность Крымского моста.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
  3. До 12 часов ограничат время работы таксистов в России
  4. В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
  5. В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях