Более 70 тыс. автомобилей проехало из Крыма через новые регионы России

Об этом 3 марта сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, сухопутный маршрут по новым территориям из Крыма остается для водителей безопасным. Сообщений об инцидентах на новом маршруте не поступало.

«С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тыс. единиц транспортных средств. Все меры безопасности при движении организованных колонн либо самостоятельном движении обеспечиваются на достаточном уровне», — сказал Лукашенко.

Ранее по маршруту в день ездили от 200 до 700 машин, сейчас трафик увеличился — от 300 до 700 машин только из Крыма, отметил он. Сейчас водители чаще предпочитают самостоятельно ехать по маршруту.

«Как показывает статистика, водители первые три раза подают заявки на передвижение в организованной колонне. Далее они переходят на самостоятельное движение. Сейчас примерно треть — это организованные колонны, две трети общего потока транспортных средств движется самостоятельно», — цитирует Николая Лукашенко ТАСС.

Читайте также: власти Крыма к лету планируют увеличить пропускную способность Крымского моста.