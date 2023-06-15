Более 70 грузовиков мусора вывезли из пострадавшего от стихии микрорайона Мацеста в Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 15 июня сообщил о том, что на курорте завершаются работы по уборке мусора с территорий, которые пострадали из-за непогоды.

Работа в микрорайоне Мацеста шла всю ночь. Специалисты расчищали улицы, дороги и дворы от веток и грязи, которые принесли бурные потоки реки.

«Вывезли больше 70 грузовых машин мусора. Коммунальщики выполнили основной фронт работ по восстановлению сетей. Сегодня к жителям, оставившим заявки на нашей «горячей линии», придут на помощь волонтеры, чтобы окончательно очистить дворы от ила», — написал мэр Сочи в своем Telegram-канале.

Алексей Копайгородский поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах. В горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста.