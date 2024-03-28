Более 70 аварийных пальм спилили в Сочи

Работу по спилу сухих и аварийных пальм провели на территории Лазаревского района.

Всего специалисты спили 71 пальму. Все работы выполнили в соответствии с порубочными билетами. Кроме того, на курорте нашли еще 122 аварийные пальмы, которые уберут с улиц в ближайшее время.

«Проводимые мероприятия направлены на защиту населения и создание комфортных условий для жизни и отдыха», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Сочи.

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